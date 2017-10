Kirchenvertreter fordern soziale Verantwortung

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die ÖVP mit der FPÖ Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung starten wird. Unterdessen mahnen in Vorarlberg Kirchenvertreter, die künftige Regierung dürfe sich nicht aus der sozialen Verantwortung stehlen.

Am ersten Sonntag nach der Wahl äußerten Kirchenvertreter in Vorarlberg ihre Wünsche an die künftige Regierung und appellierten an die Politik, sich nicht aus der sozialen Verantwortung zu stehlen. Der evangelische Dornbirner Pfarrer Michael Meyer sagte in diesem Zusammenhang, es wäre zu wünschen, dass die künftige Regierung die Bemühungen der Kirchen für Menschen, die in Armut rutschen, unterstütze und Sozialleistungen zustande bringe.

Er erwarte, dass die Mindestsicherung in vollem Umfang erhalten bleibe: „Ich halte es für undenkbar, dass diejenigen, die eh nichts mehr haben, in ihrer Mindestsicherung gekürzt werden. Sie können ihr Leben nicht mehr sichern, deshalb brauchen sie die Mindestsicherung“, so Meyer.

Okoro: Keine Diskriminierung

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes mit der Evangelischen Kirche äußerte auch der Bischof der Alkatholiken in Österreich, John Okoro, seine Wünsche. Er hoffe, dass keine Menschen diskriminiert würden etwa weil sie Ausländer oder Flüchtlinge seien. „Wir haben nur diese Welt und wenn wir zusammen leben, gibt das uns mehr Freude und Lebendigkeit“, so Okoro.

Baldauf: Verantwortung für die Schöpfung

Auch dem katholischen Pfarrer von Dornbirn-Rohrbach, Erich Baldauf, geht es „vor allem um jene Menschen, die sich selbst nicht wehren können, die an den Rand gedrängt und als Menschen zweiter Klasse angesehen werden. Nach biblischem Ermessen ist es immer die Sorge der Regierung, in erster Linie auf diese Menschen zu schauen“.

Als weiteres Anliegen nennt Baldauf die Verantwortung für die Schöpfung: „Ich denke, für die kommenden Generationen ist es einfach die Frage, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern.“ Auch beim „Friedensprojekt Europa“ dürfe das Gemeinsame von der Regierung nicht aus den Augen gelassen werden.

Apelle der Kirchen an die künftige Regierung: Zu Wort kommen Michael Meyer (Evangelischer Pfarrer), John Okoro (Bischof Altkatholische Kirche) und der katholische Pfarrer Erich Baldauf.

Link: