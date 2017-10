Radball: Höchster Team qualifiziert sich für WM

Die mehrfachen Radball-Weltmeister Patrick Schnetzer und Markus Bröll haben sich mit ihrem Titelgewinn bei der Österreichischen Meisterschaft in Höchst ihr Ticket für die Heim-WM in Dornbirn gesichert. Auf Platz kam das zweite Höchster Team mit Simon König und Florian Fischer.

Da es bei einer Radball-WM keinen fixen Startpatz für den Titelverteidiger gibt, mussten die regierenden Radball-Weltmeister Patrick Schnetzer (fünf Weltmeistertitel) und Markus Bröll (vier Weltmeistertitel) bei der Österreichischen Meisterschaft am Wochenende vor allem die Vereinsrivalen von Höchst 2 in Schach halten. Die ÖM war der letzte große Wettkampf vor der Weltmeisterschaft, die vom 24. bis 26. November in Dornbirn stattfindet.

Zum Duell der beiden Höchster Teams kam es im Finale der ÖM nicht, denn Team Höchst 2 mit Simon König und Florian Fischer verlor das erste Spiel gegen die regierenden U23-Europameister von der Spielgemeinschaft Sulz/Dornbirn überraschend mit 6:8 und fiel aus den Titelrennen inklusive WM-Start raus. Am Ende kamen König und Fischer bei der ÖM auf Rang zwei, auf Rang drei kam die SG Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann und Stefan Feurstein.

RC Höchst

Kunstrad: Österreichische Rekorde bei den Herren

Bei den Kunstradfahrern war die Entscheidung zur WM-Teilnahme bereits vor der ÖM in Höchst gefallen. Bei den Männern stellte Marcel Schnetzer (RC Altenstadt) in Höchst einen neuen österreichischen Rekord auf (153,00 Pkt.) auf, sein Mitbewerber Christopher Schobel (RC Höchst) stand dieser Leistung kaum nach und verbesserte den österreichischen Junioren-Rekord auf 151,90 Punkte.

Bei den Damen gewann mit der 16-jährigen Julia Walser (RV Gisingen) erstmals eine Juniorin die ÖM, auf Platz zwei kam Ex-Weltmeisterin Adriana Mathis (RV Meiningen). Damit zählen gleich zwei Vorarlbergerinnen zu den Favoritinnen bei der Weltmeisterschaft. Die großen Konkurrentinnen kommen aus Deutschland und der Schweiz. Insgesamt werden 14 Vorarlberger Sportler bei der WM an der Start gehen.