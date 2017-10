Drei Hochzeitskonvois sorgten für Polizeieinsätze

Gleich drei Hochzeitkonvois haben am Samstag die Polizei in Dornbirn auf Trab gehalten. Teilweise wurden mit Driftkünsten und qualmenden Reifen Fahrbahnschäden verursacht. Die Konvois wurden von insgesamt sieben Polizeistreifen zu ihren Bestimmungsorten begleitet.

Am Samstagnachmittag zwischen 16.00 und 17.30 Uhr waren drei Autokonvois mit Hochzeitsgästen im unteren Rheintal unterwegs, die für Polizeieinsätze sorgten. So standen im Bereich Dornbirn Raiffeisenstraße Fahrzeuge vorschriftswidrig auf dem Gehsteig und am Straßenrand, 12 Autofahrer werden angezeigt. Und auf einem großen Privatparkplatz in Dornbirn Wallenmahd zeigten PKW-Lenker eines Hochzeitkonvois laut Polizei ihre „Driftkünste“ vor.

Mit qualmenden Reifen Sicht behindert

Ein weiterer Hochzeitskonvoi fuhr von Bregenz nach Hohenems. Ebenfalls in Dornbirn ließen einige Lenker die Reifen qualmen, wodurch es laut Polizeiangaben zu Schäden auf der Fahrbahn kam und anderen Autofahrern durch die Rauchwolken die Sicht eingeschränkt wurde.

Die Polizei erstattete in allen Fällen Anzeige und begleitete die drei Konvois mit insgesamt sieben Streifenwagen zu ihren Bestimmungsorten.