Paragleiter bleibt an Straßenlaterne hängen

Freitagnachmittag ist in Lochau der Gleitschirm eines Paragleiters an einer Straßenlampe hängen geblieben. Ein Passant konnte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 15.00 Uhr. Der 56-jährige Paragleiter war mit seinem Gleitschirm im Landeanflug auf die sogenannte Forsterwiese in Lochau. Aufgrund des unerwarteten Höhenverlustes blieben der Schirm und auch der Pilot an einer Straßenlampe an der L 190 hängen, heißt es bei der Polizei. Ein Passant befreite dem Mann mittels LKW-Hebebühne aus seiner misslichen Lage. Verletzt wurde niemand.