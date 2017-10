Von Brücken-Teil getroffen: 18-Jähriger tot

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstag ein 18-Jähriger in Gargellen ums Leben gekommen. Er wurde von einem vier Tonnen schweren Betonteil getroffen. Noch am Abend starb der Mann an den Folgen der schweren Verletzungen.

Der 18-jährige Mann arbeitete laut Polizei im Bereich Zufahrt Valzifenz unter einer Brücke, die gerade saniert wird. Aus derzeit unbekannten Gründen löste sich ein vier Tonnen schweres Brückenwiderlager aus Beton und stürzte laut Polizei ins Bachbett. Der Mann wurde dabei teilweise verschüttet. Er konnte von der Bergrettung, Feuerwehr und Rettung zwar befreit werden, verstarb aber Donnerstagabend im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Link: