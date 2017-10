Alkoholisierter Landbusfahrer gestoppt

Die Alko-Fahrt eines Landbusfahrers im Bregenzerwald sorgt für Aufregung. Wie erst jetzt - laut vol.at - bekannt wurde, musste die Polizei Ende September einen alkoholisierten Buslenker in Andelsbuch aus dem Verkehr ziehen.

Der Landbus war gegen 23.00 Uhr von Dornbirn aus kommend in Richtung Bregenzerwald unterwegs. Nachdem einem Autolenker die Schlangenlinienfahrt aufgefallen war, wurde der Bus-Lenker in Andelsbuch von der Polizei gestoppt. Ein durchgeführter Alko-Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Dem Mann wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen. Die Passagiere wurden nach dem längeren Zwischenstopp von einem Ersatzfahrer an ihr Ziel gebracht.

Busfahrer fristlos gekündigt

Für den Busfahrer hat die Alko-Fahrt nun erhebliche Konsequenzen: Neben dem Entzug des Führerscheines wurde er auch fristlos gekündigt. Beim ÖBB-Postbus spricht man von einem beispiellosen Vorfall. “Wir beschäftigen in Vorarlberg rund 300 Busfahrer, die sich ihrer Verantwortung für die Passagiere sehr bewusst sind”, so der Pressesprecher. Für ein derartiges Verhalten gebe es null Toleranz. Für Berufskraftfahrer gilt die 0,0 Promille-Grenze.