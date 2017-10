Verkehrslösung für Egg - Varianten vorgestellt

Die Verkehrsbelastung durch das Ortszentrum von Egg ist groß. Seit längerem wird daher über eine Umfahrung nachgedacht. Nun gibt es eine Machbarkeitsstudie des Landes. Die Ideen wurden am Donnerstag der Bevölkerung vorgestellt.

Alle sechs Varianten sehen Tunnel-Lösungen vor, zwei davon seien komplette Unterflurvarianten, sagt Gemeinderätin Carmen Willi. Alle Umfahrungsvarianten würden – von Alberschwende kommend - in etwa auf Höhe der Tankstelle beginnen und dann beim Kreisverkehr (Höhe Kaufhaus „KDW“) wieder in die L200 führen. Eine Umsetzung sei aber Landessache, sagt Willi, und könnte auch länger dauern.

Umgestaltung des Zentrums nimmt Formen an

Selbst in die Hand nehmen kann und will die Gemeinde Egg eine Umgestaltung des Zentrums, das ebenfalls verkehrsberuhigt werden soll. Eine Begegnungszone sei allerdings nicht möglich, da die L200 eine Landesstraße sei. Nun hat ein Planungsteam in Zusammenarbeit mit einem Tiroler Verkehrsbüro Möglichkeiten erarbeitet: So will man das Tempo im Zentrum auf 30 km/h verringern und Fußgängern und Radfahrern mehr Platz geben. Die Plätze zum Umsteigen bei den Bussen sollen nicht mehr an der L200 sein. Bis wann die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, ist laut Willi noch offen.

Link: