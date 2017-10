Exportoffensive: 11er will nach Übersee verkaufen

Der Nahrungsmittelhersteller 11er mit Sitz in Frastanz will seine Produkte künftig in zusätzliche Länder exportieren. Neben Deutschland und Italien will das Unternehmen nun auch Märkte in Übersee beliefern.

Mit Standardprodukten wie Pommes Frites werde man international kaum mithalten können, sagt 11er-Geschäftsführer Thomas Schwarz der Wirtschaftspresseagentur. Da seien Großkonzerne billiger. 11er setze auf höherwertige Nischenprodukte, die man dem Fachpublikum bereits präsentiert habe. Da lägen jetzt konkrete Anfragen aus Lateinamerika und Asien - zum Beispiel aus Korea - vor. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte 11er einen Umsatz von gut 67 Millionen Euro und hat einen Gewinn gemacht.

Eigene Kartoffelbeschaffungsfirma in München

11er Nahrungsmittel produziert Tiefkühlkartoffelgerichte wie Pommes Frites, Rösti, Kroketten und damit zusammenhängende Spezialprodukte etc. Pro Jahr werden rund 75.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet. Deren Beschaffung wickelt 11er seit vielen Jahren über die Kartoffel Service GmbH (KSG) in München ab, die jeweils zur Hälfte dem Unternehmen und dem dortigen Geschäftsführer gehört. KSG kümmert sich dabei auch um die eigene Saatgutproduktion und die Zusammenarbeit mit den 11er-Vertragsbauern. Die Produkte werden zu etwa einem Drittel über den Großhandel und zu nicht ganz zwei Dritteln über den Einzelhandel verkauft. Etwa fünf Prozent des Umsatzes entfallen auf die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie. Am Hauptsitz in Frastanz werden 236 Mitarbeiter beschäftigt.

Biogasanlage um sieben Millionen Euro

Im Laufe des Jahres 2017 hat 11er Nahrungsmittel die neue und sieben Millionen Euro teure Biogasanlage am Firmenareal in Frastanz schrittweise hochgefahren. Dort werden die Reste aus der Kartoffelverarbeitung eingebracht. Sie könne im Vollbetrieb bis zu 5.500 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, sagte Schwarz. Gegenwärtig würden zwei Lkw der 11er-Flotte zu 100 Prozent mit eigenem Biogas fahren. Den Rest des Biogases speise man in das VKW-Erdgasnetz ein.