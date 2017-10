Erwachsenenbildung: Neue Herausforderungen

Die Anforderungen an Erwachsenenbildungseinrichtungen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Um sich über die neuen Herausforderungen auszutauschen, wurde am Donnerstag eine Enquete in Bregenz veranstaltet.

Während früher vor allem Fremdsprachenkurse im Mittelpunkt standen, werden jetzt auch sehr viele Deutschkurse angeboten, vor allem für Flüchtlinge, sagt Stefan Fischnaller von den Volkshochschulen Vorarlberg. Neben den Deutschkursen hätten auch interkulturelle Kurse sowie Kompetenzkurse stark zugenommen. Das führe zu einigen Herausforderungen, so würden in den Kursen viele verschiedene Kulturen aufeinanderprallen. Dadurch würden neue Aufgaben entstehen, unter anderem die Integration der Kursteilnehmer.

Während früher vor allem Fremdsprachenkurse im Mittelpunkt standen, werden jetzt auch sehr viele Deutschkurse angeboten, vor allem für Flüchtlinge.

Unterschiedliche Kulturen brauchen viel gegenseitige Kommunikation. Damit es nicht zu Konflikten kommt, braucht es viel Kompetenz, sagt Brigitte Huber vom Wifi. Neben dem eigentlichen Inhalt der Kurse würden auch Dinge wie Pünktlichkeit, Arbeitseinstellung und Sauberkeit besprochen.