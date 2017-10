Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Andelsbuch

Bei einem Verkehrsunfall in Andelsbuch wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt. Ein 74-jähriger Pkw-Lenker kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Der Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr ereignet. Ein 74-jähriger Mann war mit seinem Pkw auf der L 200 in Andelsbuch in Richtung Kreisverkehr Bersbuch unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Fahrzeug wurde von einer 62-jährigen Frau gelenkt. Der 74-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht, die 62-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle auf der L 200 war für rund eine Stunde erschwert passierbar.