„Wichtige Anerkennung für uns Pflegerinnen“

Der ORF sucht wieder „Die PflegerIn mit Herz“. Im Vorjahr gewann die 42-jährige Julia Riedesser vom Jesuheim in Lochau. Sie unterstreicht, wie wichtig die Anerkennung für Pflegearbeit ist.

Die Auszeichnung im vergangenen Jahr bedeutete für Riedesser eine riesengroße Anerkennung - nicht nur für sie als Person, sondern auch für ihre Arbeit: „Vor allem, weil die Altenpflege etwas ist, was eher am Rande der Gesellschaft passiert.“ Die Auszeichnung habe sie in dem, wie sie mit den ihr anvertrauten Personen arbeite, bestärkt.

Darum ist es Riedesser auch wichtig, dass jetzt wieder eifrig Pflegekräfte nominiert werden: „Ich finde, dass es einfach wieder mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken muss, weil es betrifft uns alle, wir werden alle alt.“ Es handle sich um eine „ganz wichtige Anerkennung ist für uns Pflegerinnen.“

Nominierungen bis 26. Oktober

Und was macht sie selbst zur Pflegerin mit Herz? „Dass ich mit all meiner Professionalität, die eine Pflegerin mitbringen muss, trotzdem mein Herz habe, und dem Bewohner das gebe, was er eigentlich braucht im letzten Drittel seines Lebens. Dass ich ihm die Lebensqualität ermögliche, die er sich wünscht für seinen letzten Abschnitt.“

Nominierungen von in der Pflege tätigen Personen, auch Angehörigen, sind noch bis 26. Oktober möglich unter www.pflegerin-mit-herz.at oder per Post an „PflegerIn mit Herz“, Postfach 25000, 1011 Wien.