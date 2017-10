7.500 Studierende aus Vorarlberg

Rund 7.500 junge Menschen aus Vorarlberg studieren an Universitäten und Hochschulen in Österreich - an die 1.000 davon an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn. Das Land unterstützt auch Auslandsaufenthalte.

Neben den Vorarlbergern, die in Österreich studieren, gibt es auch Studierende, die ihr Studium oder einen Teil davon an Hochschulen und Universitäten im EU-Raum, in Liechtenstein, der Schweiz, oder in anderen Ländern absolvieren.

200.000 Euro für Auslandsaufenthalte

Im vergangenen Jahr hat das Land Auslandsaufenthalte von über 200 Studenten mit insgesamt 200.000 Euro unterstützt. Zudem werden laufend Heimplatzkontingente erworben, um Vorarlbergs Studierenden leistbares Wohnen zu ermöglichen. Derzeit sind es gut 700 Plätze in rund 110 verschiedenen Studentenheimen in Österreich.