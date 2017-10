Längle Group erweitert Produktpalette

Die Längle Group mit Sitz in Klaus will sich als Komplettanbieter für Oberflächen positionieren. Laut wirtschaftspresseagentur wird neben Sandstrahlen, Nasslackieren und Pulverbeschichten nun auch Folieren und Isolierverbund angeboten.

Beim Isolierverbund ist Längle nach eigenen Angaben der einzige Anbieter in Tirol und Vorarlberg. Davon erhofft sich das Unternehmen neue Kunden in Vorarlberg, Süddeutschland, Tirol und in der Schweiz. Heuer und nächstes Jahr werden dafür mehr als 500.000 Euro investiert. Die Längle Group beschäftigt 120 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von zehn Millionen Euro.