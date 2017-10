Wallner: „Offen in alle Richtungen“

Bei den Koalitionsverhandlungen hält sich die ÖVP alle Möglichkeiten offen. Länderinteressen seien dabei nicht vorranging, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) nach der Sitzung des ÖVP-Parteivorstands in Wien.

Die ÖVP-Bundesparteivorstand beriet sich Dienstagabend über die weitere Vorgehensweise nach der Nationalratswahl am Sonntag. Man habe, so Wallner am Mittwochmorgen im Gespräch mit ORF Radio Vorarlberg, zuerst die Ergebnisse genau angeschaut und analysiert. Dann sei Spitzenkandidat und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz die Möglichkeit eingeräumt worden, in Verhandlungen einzutreten. Man habe ihm das volle Pouvoir für Verhandlungen mit den anderen Parteien erteilt.

Audio: Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) im Gespräch mit Tarja Prüß (ORF Radio Vorarlberg)

Wallner: „Alle erdenkliche Unterstützung für Kurz“

Wie Wallner betonte, seien die Interessen von Ländern und Bünden derzeit nicht vorrangig. Kurz brauche die Möglichkeit, in Gespräche mit den anderen Parteien einzutreten, um sich dann wirklich ein gutes Team zusammenzubauen. Dafür habe er alle erdenkliche Unterstützung, Einzelinteressen seien derzeit nicht von Bedeutung.

Wallner betonte weiters, man sei offen für Gespräche in alle Richtungen. Erstmal sei aber Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Dann werde man sehen, wo sich was auftue.

