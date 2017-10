300-Tonnen-Schwertransport rollte durchs Land

Vergangene Woche war in Vorarlberg einer der größten Schwertransporte unterwegs, die es je im Land gegeben hat: Ein Bauteil für einen Generator im neuen „Obervermuntwerk II“ musste ins Montafon gefahren werden.

306 Tonnen, verteilt auf 220 Räder, 63 Meter Länge und eine Breite von fünf Metern: Das sind die beeindruckenden Eckdaten zu dem Schwertransport, der vergangene Woche durch Vorarlberg rollte. Vom Grenzübergang Schaanwald ging es bis Partenen, wo das Bauteil auf einen selbstfahrenden Tieflader umgeladen wurde. Letzterer bewältigte dann die Silvretta Hochalpenstraße auf dem Weg zum Ziel, dem Pumpspeicherwerk Obervermunt II.

Rekordverdächtiger Schwertransport Über 300 Tonnen wog jener Transport, der vergangene Woche Vorarlberg durchquerte.

In den nächsten Monaten wird das Stator-Teil in einem der beiden Maschinensätze verbaut. Seit dreieinhalb Jahren wird an dem Kraftwerk gebaut, nächstes Jahr soll das 500-Millionen-Euro-Projekt fertig sein.