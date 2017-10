Briefwähler bringen Grünen 0,8 Prozent

In Vorarlberg haben die Grünen ihr Resultat dank der Briefwahlstimmen um 0,8 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent gesteigert. Das war der prozentuell stärkte Zuwachs aller Parteien - auch im Vergleich mit anderen ausgezählten Bundesländern.

NEOS wuchs um 0,4 Punkte, die ÖVP um 0,3 und die Liste Pilz um 0,2. Die FPÖ büßte in Vorarlberg sehr stark ein - nämlich um 1,5 Prozentpunkte.

Laut dem von der Landeswahlbehörde Montagabend veröffentlichten Ergebnis inklusive Briefwahl-Stimmen baute die ÖVP in Vorarlberg ihren Vorsprung weiter aus. Sie kam nun auf 34,8 Prozent, die FPÖ auf 24,5 Prozent, die SPÖ auf 17,8 Prozent, die NEOS auf 9,0, die Grünen auf 7,2 und die Liste Pilz auf 2,9 Prozent. Ausgezählt wurden in Vorarlberg am Montag 32.804 Briefwahlkarten. Die Wahlbeteiligung stieg auf 71,8 Prozent (2013: 65,9) an.

Einzug in Nationalrat unwahrscheinlich

Österreichweit gibt das Ergebnis der Briefwahlstimmen den Grünen wenig Hoffnung: Sie kamen Montagnacht nur auf 3,76 Prozent - knapp zu wenig für den Verbleib im Nationalrat. Mehr dazu in news.ORF.at.

Am Donnerstag werden noch jene 36.893 Wahlkarten ausgezählt, die am Sonntag in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben wurden - und zwar nicht nur „klassisch“ als Wahlkarte, sondern heuer erstmals auch als Briefwahl (also ausgefüllt und unterschrieben).

