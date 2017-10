Grüne verloren viele Stimmen an SPÖ

Die Grünen haben in Vorarlberg viele Stimmen an die SPÖ verloren, dennoch waren die Grün-Wähler etwas treuer als im Bundesschnitt. Besonders viele Wähler behalten hat die ÖVP, zeigt die Wählerstrom-Analyse des SORA-Instituts.

In Vorarlberg waren die Grün-Wähler am Sonntag etwas treuer als bundesweit: 10.000 Grün-Stimmen von 2013 blieben grün, 8.000 wanderten zur SPÖ, 4.000 zur Volkspartei, je 3.000 zu NEOS und FPÖ. Damit ist jede 5. SPÖ-Stimme von den Grünen gekommen. Auffällig auch: bundesweit entschieden sich 11 Prozent der ehemaligen Grün-Wähler für die Liste Pilz, in Vorarlberg waren es nur vier Prozent.

ORF

Mit 84 Prozent konnte die Volkspartei gestern die meisten Wähler von 2013 behalten, sie verlor aber 17 Prozent ihrer früheren Wähler an die Freiheitlichen. NEOS verlor rund ein Viertel ihrer Wähler an die Volkspartei. Neun Prozent holte die SPÖ von früheren Nichtwählern, je sieben Prozent die ÖVP und die FPÖ - das ist etwas mehr als im Bundesschnitt.