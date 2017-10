Mehrere Radfahrer bei Unfällen verletzt

Am Wochenende ist es in Bürserberg und am Muttersberg in Bludenz zu mehreren Unfällen gekommen. Drei Radfahrer landeten mit schweren Verletzungen im Spital. In allen drei Fällen lag laut Polizei kein Fremdverschulden vor.

Schwer verletzt wurde am Sonntag ein 12-jähriger Mountainbiker aus Deutschland. Er fuhr im Bike-Park Bürserberg Richtung Tal. Bei einer Abzweigung kam er von der Strecke ab und stürzte rund 20 Meter ab. Er zog sich schwere Hüftverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus Bludenz eingeliefert.

Fahrradsturz auf Güterweg

Am Sonntagnachmittag stürzte ein 67-jähriger Einheimischer mit seinem E-Mountainbike auf dem Güterweg vom Muttersberg nach Bludenz. Er rutschte etwa 25 Meter über eine steile Grasböschung ab, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Sportler wurde mit dem Rettungshubschrauber C 8 geborgen und ins LKH Feldkirch verbracht.

Unfall auf Downhill Strecke

Ein 33-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Downhill-Bike auf dem Muttersberg Trail talwärts. Er kam in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdverschulden zu Sturz und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mit der Rettung ins LKH Bludenz verbracht.