Interessante Details zur Wahl

Die Nationalratswahl ist geschlagen: Die ÖVP geht in Vorarlberg als klarer Sieger hervor, dennoch gibt es einige interessante Ergebnisse - vor allem in kleinen Gemeinden. Die Freiheitlichen schafften ihren Bestewert in Silbertal. Die Grünen nahmen nur in Schnepfau die 10-Prozent-Hürde.

Ergebnisse im Detail Wie hat Ihre Gemeinde gewählt?

Die Volkspartei gewann in Vorarlberg in 89 der 96 Gemeinden. In sieben Kommunen - darunter in der Stadt Hohenems und in Nenzing (Bez. Bludenz) - hatten die Freiheitlichen die Nase vorne, in zwei Ortschaften die SPÖ, namentlich in Bludenz und in Bürs (Bez. Bludenz).

Fontanella fest in „türkiser“ Hand

Die Volkspartei lag in allen Gemeinden über 26,16 Prozent Stimmenanteil und kam in drei Kommunen über 70 Prozent (Bestwert: Fontanella im Bezirk Bludenz mit 73,68 Prozent). Gegenüber 2013 verbesserte sich die ÖVP gleich in 90 der 96 Gemeinden, in gleich 28 über zehn Prozentpunkte.

ORF

Bestwert für die FPÖ im Silbertal

Die Freiheitlichen schafften ihren Bestwert in Silbertal (Bez. Bludenz) mit 37,93 Prozent und übertrafen auch in 15 anderen Kommunen die 30 Prozent-Marke. Negativer Spitzenreiter für die FPÖ war Eichenberg (Bez. Bregenz) mit 7,69 Prozent.

ORF

Null Stimmen für die SPÖ in Schröcken

Die SPÖ verbesserte sich in allen bis auf sechs Gemeinden mit dem Spitzenwert 31,82 Prozent in Bürs. In weiteren elf Gemeinden lagen die Sozialdemokraten zwischen 20 und 30 Prozent, in Schröcken (Bez. Bregenz) resultierte eine „Null“.

ORF

Über 10 Prozent nur in Schnepfau

Die Grünen schafften es hingegen nur in Schnepfau (Bez. Bregenz) mit 13,10 Prozent über die 10 Prozent-Grenze, verloren aber 19 Gemeinden im zweistelligen Prozentpunkte-Bereich.

ORF

NEOS halbiert sich in Dalaas

Die NEOS wurden in Dalaas (Bez. Bludenz) - im Heimatort von Parteichef Matthias Strolz - auf 19,45 Prozent mehr als halbiert (minus 20,47 Prozent), es blieb dies aber trotzdem die Gemeinde mit der größten NEOS-Ausbeute.

ÖVP

Die fünf Städte im Überblick

In den fünf Vorarlberger Städten ergab sich bis auf den Totalabsturz der Grünen kein einheitliches Bild. Zwar lag die ÖVP durchgängig zwischen 26,2 (Bludenz) und 31,2 Prozent (Dornbirn), in Hohenems belegte die Volkspartei damit aber lediglich Platz zwei hinter der FPÖ, in Bludenz sogar nur Platz drei hinter SPÖ und FPÖ. Die Freiheitlichen kamen auf 25,8 (Dornbirn und Feldkirch) bis 32,3 Prozent (Hohenems), die SPÖ war außer in Bludenz auch in Bregenz stark, wo sie mit 26,6 Prozent die FPÖ auf Platz drei verwies. Die Grünen schafften es nur in Bregenz vor die NEOS, in Hohenems lagen sie gleichauf.

Link: