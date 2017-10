64-jährige Wanderin stürzte 60 Meter ab

Eine 64-jährige Urlauberin hat am Sonntag in Fontanella bei einer Wanderung das Gleichgewicht verloren und ist rund 60 Meter abgestürzt. In Bürserberg stürzte ein zwölfjähriger Mountainbiker rund 20 Meter ab.

Die Deutsche war am Sonntagmittag gemeinsam mit drei weiteren Personen auf dem markierten Rundwanderweg um das Zafernhorn unterwegs. Rund 300 Meter südlich der oberen Gumpenalpe verlor sie im Bereich einer durch ein Fixseil gesicherten Steilstufe das Gleichgewicht, kam vom Weg ab und stürzte rund 60 Meter über 45 Gradsteil abfallendes Gelände Richtung Gumpenalpe ab. Die Urlauberin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden.

Bub erlitt beim Biken schwere Hüftverletzungen

Ein zwölfjähriger Mountainbiker aus Deutschland hat sich am Sonntagnachmittag im Bikepark in Bürserberg schwer verletzt. Er kam an einer Abzweigung von der Strecke ab und stürzte rund 20 Meter bergwärts ab. Er musste mit schweren Hüftverletzungen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden.