Reaktionen: „Sehr zufrieden“ bis „katastrophal“

Die Reaktionen der Vorarlberger Landesparteichefs reichen von „sehr zufrieden“ bis zu „katastrophal“. Grünen-Chef Johannes Rauch spricht von der „bittersten Stunde“ seiner Laufbahn, ÖVP-Chef Markus Wallner von „sehr großer Freude“.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, Sebastian Kurz hat den ersten Platz verdient“, so Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteiobmann Wallner. Mit dem Stimmenzuwachs der ÖVP in Vorarlberg habe er eine sehr große Freude, weil es eine Stärkung der Volkspartei im Land sei. Ein Zuwachs von acht Prozent sei ein tolles Ergebnis. Dass die ÖVP Vorarlberg kein drittes Mandat geschafft habe, liege daran, dass das eins sehr hoch gestecktes Ziel gewesen sei.

Reaktion von ÖVP-Obmann Wallner Reaktion zum Wahlergebnis von ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) im Gespräch mit Chefredakteur Gerd Endrich.

Sprickler-Falschlunger (SPÖ) lobt Funktionäre

Auf Bundesebene sei es für die SPÖ kein gutes Ergebnis, so SPÖ-Landesparteivorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger. Dass die SPÖ in Vorarlberg Stimmen dazu gewinnen konnte, liege an den Spitzenkandidaten Reinhold Einwallner und Christian Kern, aber auch an über 11.000 Hausbesuchen. Die Funktionäre hätten Unglaubliches geleistet.

Rekation von Sprickler-Falschlunger (SPÖ) Reaktion zum Wahlergebnis von Sprickler-Falschlunger (SPÖ) im Gespräch mit Chefredakteur Gerd Endrich.

Bösch (FPÖ): Bestätigung für freiheitliche Politik

Reinhard Bösch zeigt sich mit dem Stimmenzuwachs für die Freiheitlichen hoch zufrieden. Das sei eine Bestätigung für die die freiheitliche Politik insgesamt. Man werde nun mit den andern Parteien sprechen und ernstzunehmende Gespräche mit jenen führen, die die meisten freiheitlichen Inhalte umsetzen können.

FPÖ-Landesparteiobmann Reinhard Bösch FPÖ-Landesparteiobmann Reinhard Bösch im Gespräch mit Chefredakteur Gerd Endrich.

Rauch (Grüne): „Katastrophales Ergebnis“

Grünen-Landessprecher Johannes Rauch spricht von einem katastrophalen Ergebnis. Den Grünen habe Vieles weh getan, wie etwa die Kandidatur von Peter Pilz, das Dreierrennen an der Spitze aber auch Eigenfehler. „Es ist die bitterste Stunde in meiner politischen Laufbahn“, so Rauch.

Es tue ihm besonders leid, dass Harald Walser nicht mehr im Nationalrat vertreten sein wird, so Rauch. Die Grünen müssten nun den Wiederaufbau und die Sanierung in Angriff nehmen und die Landtagswahl vorbereiten.

Reaktion von Rauch Landesobmann der Grünen, Johannes Rauch im Gespräch mit Chefredakteur Gerd Endrich.

Scheffknecht (NEOS): „Glücklich über Einzug“

NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht sagt, dass es wichtig sei, dass NEOS wieder den Einzug in den Nationalrat geschafft haben. Darüber sei sie sehr glücklich. Die Verluste in Vorarlberg seien schade, aber wichtig sei es, dass ein Abgeordneter aus Vorarlberg im Nationalrat vertreten sein wird.

Reaktion von Scheffknecht NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht im Gespräch mit Chefredakteur Gerd Endrich.

Links: