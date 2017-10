ÖVP klarer Wahlsieger in Vorarlberg

Die ÖVP hat die Nationalratswahl in Vorarlberg in der Urnenwahl klar für sich entschieden. Auf Platz zwei liegt die FPÖ die ebenfalls Zugewinne verzeichnen kann. Platz drei geht an die SPÖ. Ein Desaster setzt es für die Grünen.

Mit 34,5 Prozent Stimmenanteil legte die ÖVP gegenüber dem endgültigen amtlichen Ergebnis von 2013 um 8,2 Prozentpunkte zu. Zugewinne gab es auch für die FPÖ auf Platz zwei (26,0; plus 5,8) und die SPÖ auf Platz drei (17,9; plus 4,8). Ein Desaster setzte es für die Grünen, die von 17,0 auf 6,4 Prozent schrumpften.

Ebenfalls starke Einbußen mussten die NEOS hinnehmen. Hatte es 2013 für 13,1 Prozent Stimmenanteil gereicht, waren es dieses Mal lediglich 6,4 Prozent. Die Liste Pilz erreichte im westlichsten österreichischen Bundesland 2,7 Prozent, die Migrantenliste NBZ 1,6 Prozent.

ORF

Höhere Wahlbeteiligung als bei der letzten Wahl

Die Wahlbeteiligung lag in Vorarlberg bei 59,8 Prozent und damit um 2,3 Prozentpunkte höher als 2013 (jeweils ohne Wahlkarten). Inklusive der Wahlkarten steigerte sich die Wahlbeteiligung 2013 auf 65,9 Prozent, dieser Wert wird heuer angesichts der Rekordzahl an ausgestellten 38.888 Wahlkarten übertroffen werden.

Walser geht, Einwallner zieht in den Nationalrat ein

Harald Walser, der Grüne Bildungssprecher, wird nach dem Ausgang der Wahl aus der Politik ausscheiden - mehr dazu in Grüner Walser scheidet aus Politik aus. Auch nicht in den Nationalrat hat es die Vorarlberger ÖVP-Spitzenkandidatin Martina Ess geschafft. Der Vorarlberger SPÖ-Spitzenkandidaten Reinhold Einwallner hingegen kann sich über den Einzug in den Nationalrat freuen.

272.903 Wahlberechtigte

Bei der Nationalratswahl waren am Sonntag in Vorarlberg 272.903 Wahlberechtigte (139.721 Frauen und 133.182 Männer) wahlberechtigt. 13 Listen standen zur Auswahl.

Hochrechnung im Detail Alle Ergebnisse der Hochrechnung im Detail

Große Verschiebungen bei der nächsten Hochrechnung: Die ÖVP baut ihren Vorsprung auf 31,5 Prozent aus. Die SPÖ überholt die FPÖ und kommt auf 27,1 Prozent. Die Freiheitlichen liegen bei 25,9 Prozent. NEOS kommt auf 5,1 Prozent und die Liste Pilz auf 4,4 Prozent. Die Grünen liegen nur noch bei 3,9 Prozent - sie wären damit nicht mehr im Nationalrat vertreten. - mehr dazu in ORF.at.

Ergebnis der Nationalratswahl 2013

Bei der Nationalratswahl 2013 war die ÖVP mit 26,3 Prozent stimmenstärkste Partei in Vorarlberg. Auf Platz zwei kam die FPÖ mit 20,3 Prozent, auf Platz drei die Grünen mit 17,0 Prozent. SPÖ und NEOS konnten je 13,1 Prozent der Stimmen gewinnen - mehr dazu in Vorarlberger Ergebnisse der Nationalratswahl 2013.

Link: