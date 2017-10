Grüner Walser scheidet aus Politik aus

Grünen-Bildungssprecher Harald Walser wird dem neuen Nationalrat nicht mehr angehören. Seine Partei schaffte in Vorarlberg anders als 2013 kein Landesmandat mehr. Karlheinz Kopf (ÖVP) schafft den Einzug in den Nationalrat.

Die Grünen verpassten mit 10.347 Stimmen ihr ausgegebenes Ziel von 25.000 Stimmen im Ländle deutlich. Sie überzeugten landesweit nur mehr 6,38 Prozent der Stimmbürger, ein Minus von 10,63 Prozentpunkten. Desaströs war das Ergebnis vor allem in den Städten. So kamen die Grünen in der größten Stadt Vorarlbergs, Dornbirn, nur mehr auf 7,2 Prozent, ein Verlust von 10,47 Prozentpunkten. In Feldkirch war der Absturz mit einem Minus von 12,26 Prozentpunkten auf 8,18 Prozent noch größer. Herbe Verluste setzte es auch in Bregenz (6,93 Prozent, minus 9,95 Prozentpunkte) und in Bludenz (4,09 Prozent, minus 8,76 Prozentpunkte).

Walser, der seit 2008 im Nationalrat sitzt, hat nach der Niederlage der Grünen im ORF-Vorarlberg-Interview seinen Rücktritt erklärt. Er werde in Pension gehen.

Das Interview mit Harald Walser führte ORF Vorarlberg-Redakteurin Ines Hergovits-Gasser.

ÖVP: Sieber und Kopf im Nationalrat

Die ÖVP darf sich in Vorarlberg dagegen über zwei Direktmandate freuen. So wird Norbert Sieber für den Wahlkreis Nord wieder ins Parlament einziehen. Die Volkspartei konnte zudem das 2013 verlorene Direktmandat im Wahlkreis Süd zurückerobern, damit wird Karlheinz Kopf seine Arbeit im Nationalrat fortsetzen können. Das erhoffte dritte Mandat über die Landesliste ging sich für die Volkspartei nicht aus.

FPÖ: Bösch und Themessl haben es geschafft

Als Wahlsieger fühlen kann sich auch die Vorarlberger FPÖ, die künftig mit zwei statt bisher einem Vorarlberger Mandatar im Parlament vertreten sein wird. Die Freiheitlichen schafften im Ländle vor Auszählung der Wahlkarten ein Direkt- und ein Landesmandat. Damit werden wohl Spitzenkandidat Verteidigungssprecher Reinhard Bösch und über die Landesliste der bisherige Vorarlberger FPÖ-Parlamentarier Bernhard Themessl erneut einen Sitz im Nationalrat erhalten.

NEOS: Loacker zieht über die Bundesliste ein

NEOS-Spitzenkandidat Gerald Loacker hat dagegen aus Vorarlberg kein Ticket für den Nationalrat mehr bekommen, wird aber über die Bundesliste einziehen. Mit 8,57 Prozent kamen die NEOS nur mehr auf rund die Hälfte der Stimmen von 2013 (minus 4,49 Prozentpunkte). Die SPÖ legte landesweit um 4,76 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent zu und erzielte wie schon 2013 ein Landesmandat, das Reinhold Einwallner erhalten wird.