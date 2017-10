Stromschlag: 14-Jähriger in kritischem Zustand

In Buchs in der benachbarten Schweiz ist am Samstagnachmittag ein 14-Jähriger auf dem Güterbahnhof auf einen Waggon geklettert. Der Jugendliche wurde nach einem Stromschlag zu Boden geschleudert.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 14-Jährige ins Spital geflogen. Er befindet sich laut Kantonspolizei St. Gallen in kritischem Zustand.