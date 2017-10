Brennendes Auto mit Traktor aus Garage gezogen

Bei Schweißarbeiten in einer Garage in Reuthe im Bregenzerwald ist am Freitagabend ein Auto auf einer Hebebühne in Brand geraten. Das brennende Fahrzeug wurde mit einem Traktor ins Freie gezogen.

Zwei Männer, 21 und 23 Jahre alt, waren mit Schweißarbeiten am älteren Auto beschäftigt, als dieses plötzlich Feuer fing. Mit Hilfe von Nachbarn gelang es das brennende Auto samt der Hebebühne mit einem Traktor aus der Garage ins Freie zu ziehen.

Totalschaden an Auto und Hebebühne

Die Feuerwehren Reuthe und Bezau konnten den Brand löschen. Am Auto und an der Hebebühne entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.