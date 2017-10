E-Autos werden immer beliebter

Die vkw illwerke veranstalten am Samstag in Bregenz den zweiten E-Mobilitätstag. Interessierte können sich den ganzen Tag über informieren und beraten lassen. Die Neuzulassungen von E-Autos haben sich seit 2014 jährlich verdoppelt.

Derzeit sind in Vorarlberg insgesamt 1.100 Elektro-Autos auf dem Weg. Allein heuer wurden bis Ende September 246 E-Autos neu zugelassen. Ziel ist es, bis 2020 die 10.000er Marke zu knacken. Wenn der Trend anhält, wäre das auch möglich, sagt Stefan Hartmann, Experte für Elektromobilität von der illwerke/vkw-Gruppe. So würde das Interesse stetig steigen.

Auch immer mehr Betriebe würden sich E-Autos anschaffen. Mittlerweile seien neben E-Bussen auch E-Lkws im Gespräch. Für regionale Zustellfahrten wäre das ideal, sagt Hartmann.

Landesweit 300 Ladestationen

In Vorarlberg gibt es bereits 300 öffentliche Ladestationen, in den nächsten Jahren sollen es doppelt so viele werden. Ein E-Auto ist mittlerweile ab 20.000 Euro erhältlich. Laut Hartmann sei die Autobranche derzeit im Umschwung, so versprechen viele Zulieferer neue E-Modelle.

