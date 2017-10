Lustenau für Klimaschutzpreis nominiert

Dass Energiesparen kinderleicht sein kann, will die Gemeinde Lustenau mit den Energiemeisterschaften in elf Kindergärten beweisen. Dafür wurde sie für den Österreichischen Klimaschutzpreis in der Kategorie „Gemeinden und Regionen“ nominiert.

Elf Kindergärten gibt es in Lustenau, sie alle nehmen an den Energiemeisterschaften teil. Es sollte aber kein Wettkampf zwischen den Betreuungseinrichtungen werden, sondern ein gemeinsamer Weg hin zum „Energiemeister“, mit Aktivitäten in und außerhalb der Kindergärten.

Energiemeisterschaften in Lustenau Im Beitrag kommen Kurt Fischer, Bürgermeister von Lustenau, Veronika Gort, Leiterin des Kindergartens Brändle und Natalie Schrott, Leiterin des Kindergartens Rheindorf zu Wort.

„Wir haben es spielerisch mit ihnen erlernt, wir haben Bewegungsstunden dazu gemacht, wir haben ganz viele spannende Exkursionen gemacht“, sagt Veronika Gort, Leiterin des Kindergartens Brändle. „Ein Höhepunkt war sicher der Stromfrei-Tag, da war wirklich im ganzen Kindergarten kein Strom.“

13 Prozent Einsparungen

Das Bewusstsein, wie wichtig es ist, mit Ressourcen sparsam umzugehen, und die vielfältigen Möglichkeiten, es auch zu tun - all das tragen die Kinder auch mit in die Familien. Ein Dominoeffekt, wie Natalie Schrott, Leiterin des Kindergartens Rheindorfs, sagt. Von Eltern hätten sie erfahren, dass auch zuhause mehr Strom eingespart werde als zuvor.

Die Einsparungsergebnisse sind beachtlich: Ganze 13 Prozent sind es beim Strom und beim Heizen. Deutlich zurückgegangen ist auch der Wasserverbrauch. Die guten Erfahrungen aus Lustenau ziehen Kreise in ganz Vorarlberg: Mehrere Gemeinden und Regionen holen sich mittlerweile Ideen in Lustenau.

Stimmen Sie mit!

Der Österreichische Klimaschutzpreis wird in vier Kategorien vergeben, insgesamt 16 Projekte sind nominiert. Die Markgemeinde Lustenau ist in der Kategorie „Gemeinden und Regionen“ nominiert. Wer den Preis erhält, entscheiden Jury und Publikum gemeinsam: Telefonisch abgestimmt werden kann am 13. Oktober zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr. Danach läuft die Abstimmung noch auf der Website des Klimaschutzpreises und der zugehörigen Facebook-Seite weiter - jeweils bis 6. November, 18:00 Uhr.