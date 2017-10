Polizei stellt mutmaßliche Entführer

Das Landeskriminalamt hat zuletzt zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren festgenommen. Die Schweiz hatte einen Auslieferungsantrag gestellt - den Männern wird nämlich Beteiligung an Erpressung und Entführung vorgeworfen.

Die beiden Männer - der 32-Jährige soll Mitglied der „Hells Angels“ sein - wurden am 5. und 11. Oktober festgenommen. Sie sind in Götzis bzw. Lauterach wohnhaft. Derzeit sitzen die Tatverdächtigen in der Justizanstalt Feldkirch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Staatsanwaltschaft Aargau (CH).