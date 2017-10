Wohnungspreise: Vorarlberg im Spitzenfeld

Die Preise für Immobilien steigen nach wie vor: Eine neue Studie hat jetzt die Preise von neuen Wohnungen im ersten Halbjahr 2017 verglichen. Wenig überraschend liegt Vorarlberg österreichweit im Spitzenfeld.

Wer sich in Vorarlberg eine neue Wohnung kaufen möchte, muss im Bundesländervergleich tief in die Tasche greifen. Jede dritte neu errichtete Eigentumswohnung kostet laut einer Untersuchung der Angebote des Internetportals Immobilienscout24 zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Nur in Wien und Salzburg ist dieses Preissegment mit 37 bzw. 46 Prozent noch größer. Zum Vergleich: Im Burgenland kostet jede zweite neu gebaute Wohnung weniger als 300.000 Euro.

Bei gebrauchten Eigentumswohnungen im Schnitt

Im Österreichschnitt liegt Vorarlberg hingegen bei den Preisen für gebrauchte Eigentumswohnungen. Hier liegt der Anteil der Wohnungen um 100.000 bis 300.000 Euro bei 55 Prozent. Spitzenreiter sind hier die Steiermark und das Burgenland, wo über 70 Prozent der gebrauchten Eigentumswohnungen in diesem Preisbereich liegen.