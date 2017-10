Anwalt wegen Grundstücksdeal weiter in Kritik

In der Harder Grundstücksaffäre erntet die öffentliche Rechtfertigung des Käufers, seines Anwalts Kucera sowie die Unterstützung durch Landeshauptmann Wallner (ÖVP) heftige Kritik. FPÖ und Grüne, NEOS bestehen auf Rücktritte der beiden involvierten ÖVP-Funktionäre.

Zu Wochenbeginn ließen sich die beiden ÖVP-Politiker Matthias Kucera und Albert Büchele auf offener Bühne verteidigen. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück sprang in einer Pressekonferenz mit dubiosen Andeutungen über Dorfgerüchte bei. Landeshauptmann Wallner stellte dem ÖVP-Sozialsprecher nach Meinung der FPÖ einen „Persilschein“ aus.

FPÖ wirft Kucera widersprüchliche Angaben vor

In einer Pressemitteilung am Mittwoch schrieb FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer, dass die ÖVP-Verteidigungsargumente nun in sich zusammenbrächen. Nach jüngsten Zeitungsberichten habe Matthias Kucera entgegen seinen Beteuerungen sehr wohl die grundbücherliche Durchführung des Kaufvertrages in die Wege geleitet und sogar vom Verkäufer die Immobiliensteuer eingefordert, so Allgäuer. Die Forderung nach einem Rücktritt der beteiligten ÖVP-Funkionäre sei aufgrund der jüngsten Erkenntnisse aktueller denn je und die Rolle des Landeshauptmanns äußerst fragwürdig.

Kucera bestreitet Vorwürfe als haltlos

Anwalt Kucerca spricht von haltlosen Vorwürfen, er habe nichts unternommen, den Vertrag ins Grundbuch zu bringen. Er sei gesetzlich verpflichtet, die Steuern abzuführen.

Schriftverkehr nach Vertragsunterzeichnung

Dem ORF liegt ein email-Verkehr zwischen Käufer-Anwalt Kucera und dem Anwalt und Sohn des Verkäufers, Karl Schelling, aus dem Jahr 2015 kurz nach Vertragsunterzeichnung vor. In drei Schreiben (29.6./1.7./21.9.2015) teilte Kucera mit, dass er (Kucera) den Käufer Albert Büchele anwaltlich vertrete, der Kaufvertrag von der Grundverkehrskommission genehmigt sei und vom Verkäufer die Immobilienvertragssteuer zu überweisen sei.

In den letzten Tagen hatte Kucera ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er als Vertragserrichter für beide Seiten tätig gewesen sei. Dazu erläuterte Kucera im ORF-Interview am Freitag, er habe den Verkäufer, einen damals 96-jährigen Mann, „ganz normal aufgeklärt“. Drei Tage später in der Pressekonferenz des ÖVP-Klubs am Montag sagte Kucera, er habe den Mann nie persönlich getroffen.

Hinweis auf Geschäftsunfähigkeit

Anwalt Kucera soll bereits einen Tag nach Vertragsunterzeichnung informiert gewesen sein, dass der Verkäufer „nicht mehr in der Lage ist, diese(s) Angelegenheit von ihrer Tragweite her zu beurteilen“. So steht es wörtlich in einem Schreiben des Sohnes vom 23.6.2015 an Kucera. Kucera versicherte zuletzt, den Kauf umgehend gestoppt zu haben.

Immer mehr Notare und Anwälte schalten psychiatrische Fachärzte ein, um die Geschäftsfähigkeit alter Menschen abzusichern, sagt Primar Reinhard Bacher. „Es soll den alten Menschen ja kein Schaden enstehen“.

Auch die Richtigkeit des Kaufpreises habe er nicht zu prüfen gehabt, so Kucera in den vergangenen Tagen. In einem Schreiben vom 1.7.2015 bezeichnet er den Kaufpreis gegenüber dem Anwalt des Verkäufers wörtlich als „angemessen“ - offenbar auch ohne Prüfung.

Verkäufer verfasste Brief kurz vor Vertrag

Der Darstellung von Albert Büchele und seinem Anwalt Nicolas Stieger am Dienstag gegenüber dem ORF, wo aus einem Schreiben des betagten Verkäufers an die Marktgemeinde Hard angeblich aus den Jahren zuvor zitiert wird, um die Geschäftsfähigkeit des Verkäufers zu untermauern, stellt Anwalt Schelling klar: Das Schreiben stamme vom 24.04.2015, also einen Monat vor Kaufabschluss am 22.06.2015 und damit nicht aus den Jahren zuvor.

Politische Reaktionen am Mittwoch

Für NEOS-Nationalrat Gerald Loacker steht fest, dass Wallner die ÖVP nicht im Griff hat, wenn er Kucera nicht zum Rücktritt bewegen kann. Und ÖGB-Landesobmann Norbert Loacker spricht Wallner und der ÖVP den Begriff „sozial“ ab.