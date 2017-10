Verletzter Hirschbühl verpasst Weltcup-Auftakt

Skirennläufer Christian Hirschbühl hat sich am Mittwoch im Training eine Knieverletzung zugezogen. Der Lauteracher muss nun mehrere Wochen pausieren und verpasst damit die ersten beiden Weltcup-Rennen der bevorstehenden Saison.

Hirschbühl blieb mit der Hand an einem Tor hängen und konnte in weiterer Folge einen Sturz nicht verhindern. Er zog sich dabei einen Innenbandeinriss im linken Knie zu. Durch die sechswöchige Zwangspause fällt der 27-Jährige sowohl für den Auftakt des Ski-Weltcups in Sölden als auch für das Rennen in Levi aus.

Auch Meier und Scheyer verletzt

Vorarlbergs Sportler im alpinen Ski-Weltcup bleiben damit vom Verletzungspech verfolgt. Daniel Meier laboriert noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Ende September musste Christine Scheyer aufgrund einer Verletzung ihre Saisonvorbereitungen unterbrechen - mehr dazu in Ski alpin: Scheyer im Training verletzt.

Elisabeth Kappaurer hat nach ihrem Mittelfußbruch am Mittwoch erstmals wieder einen Trainingslauf absolviert. Ihre Chancen auf einen Start beim Weltcup-Auftakt in Sölden am 28. Oktober sind damit erheblich gestiegen.