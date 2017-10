Mordprozess: Opfer mit Messerstichen übersät

Vor acht Monaten ist in Bregenz eine 65-jährige Frau umgebracht worden. Sowohl Opfer als auch Täter kommen aus dem Drogenmilieu. Heute steht der zur Tatzeit 34-jährige Mann wegen Mordes vor Gericht: Er soll die Frau durch Würgen und zahlreiche Messerstiche getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau, bei der er Drogen kaufen wollte, getötet zu haben. Anschließend habe er die Wohnung der Frau angezündet. Vor der Polizei hatte der Mann die Tat gestanden. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Tat geschah am 6. Februar 2017 in Bregenz. Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einer Wohnung in der Arlbergstraße gerufen. Gefunden wurde dann eine Frau, die mit zahlreichen Messerstichen übersät war - mehr dazu in Tödlicher Streit in Bregenz: Drogen als Motiv (vorarlberg.ORF.at; 6.2.2017)