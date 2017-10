Kerze vergessen: Gartenhaus fängt Feuer

In Bürs hat am Dienstag ein Gartenhaus Feuer gefangen. Grund für den Brand war eine brennende Kerze, die in dem Gartenhaus vergessen wurde, heißt es bei der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei wurde ein brennende Kerze in dem Gartenhaus vergessen. Durch die starke Hitzeentwicklung hat das Gartenhaus, dass aus Kunststoff besteht, Feuer gefangen. Die Feuerwehr aus Bürs konnte den Brand jedoch rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Das Gartenhaus und auch die darin enthaltenden Geräte wurden massiv beschädigt.