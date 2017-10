Bersbuch: Auto stürzt auf Gleise

In Bersbuch ist am Dienstag ein Fahrzeug auf die Gleise des Wälderbähnles gestürzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Bei einer Karambolage in Alberschwende wurden am Montag zwei Personen verletzt.

In Bersbuch ist Dienstagvormittag ein Auto auf die Gleise des Wälderbähnles gestürzt. Die 29-jährige Lenkerin ist von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

Karambolage in Alberschwende

Bei einem Verkehrsunfall in Alberschwende wurden am Montag zwei Personen verletzt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Auffahrunfall involviert. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 17.22 Uhr in Alberschwende auf der L 200 in Richtung Schwarzach. Die Frau wollte links auf einen Parkplatz fahren. Dabei hielt sie auf der Fahrbahn an um den Gegenverkehr abzuwarten. Eine nachfolgende 76-jährige Pkw-Lenkerin fuhr daraufhin auf den stehenden Pkw auf.

Zwei weitere Pkw-Lenkerinnen, im Alter von 19 und 23 Jahren, fuhren in weiterer Folge ebenfalls auf die bereits kollidierten Fahrzeuge auf, heißt es bei der Polizei. Die 76-jährige Lenkerin sowie die 23-jährige Lenkerin wurden bei dem Unfall verletzt. Sie mussten ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Schaden im Front- und Heckbereich. Für Aufräumarbeiten war die Feuerwehr Alberschwende im Einsatz. Durchgeführte Alko-Tests verliefen negativ.