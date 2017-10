Firmen in Sorge wegen Katalonien-Krise

In Katalonien kommt am Dienstag das Regionalparlament zu einer Sitzung zusammen, auf der es die Unabhängigkeit der spanischen Region ausrufen könnte. Auch Vorarlberger Wirtschaftstreibende verfolgen die Geschehnisse in Spanien mit Besorgnis.

Laut dem Handelsdelegierten der Wirtschaftskammer in Barcelona, Andreas Schmid, hätten Vorarlberger Unternehmen Sorgen wegen der fehlenden Rechtssicherheit, die herrschen würde. Große Produktionen wie jene von Zumtobel oder Alpla würden zwar auch bei einer Unabhängigkeit Kataloniens nicht einfach geschlossen werden. Aber es gäbe dann große Fragen zum Steuersitz.

Außerdem hätte es ein Land, das automatisch aus der EU und dem Euro fliegt, sehr schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben, so Schmid. Mit einem Ausfuhrwert von 124 Millionen Euro befindet sich Spanien an 14. Stelle der Top-20 Exportmärkte in Vorarlberg.