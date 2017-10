Grundstücksdeal: Kucera will Sachverhalt klären

Heute Vormittag hat die ÖVP zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der der Sachverhalt zum Grundstücksdeal in Hard geklärt werden soll. Der Kauf war vom Gericht rückgängig gemacht worden, weil der Verkäufer dement ist.

Das Grundstück wurde dem 96-jährigen Besitzer von ÖVP-Gemeindemandatar Albert Büchele zu einem Bruchteil seines Werts abgekauft. Das Bekanntwerden des Falles sorgte vergangene Woche für Wirbel: Schon am Freitag wurden Büchele und auch sein Vertragsanwalt, der ÖVP-Landtagsabgeordnete Matthias Kucera, von den NEOS zum Rücktritt aufgefordert. SPÖ und Grüne sahen großen Aufklärungsbedarf - mehr dazu in Wirbel um Grundstücksverkauf in Hard.

FPÖ sieht Wallner gefordert

Nun sieht die FPÖ vor allem Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gefordert. Kucera und Büchele und auch ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück, der die beiden verteidigt hat, fehle jedes Unrechtsbewusstsein, kritisiert der freiheitliche Landesparteiobmann Reinhard Bösch und fordert Wallner dazu auf, konsequent durchzugreifen.

Wallner will Aufklärung der Sachlage abwarten

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz wollen nun Kucera und Frühstück heute Vormittag den Sachverhalt klarstellen. Wallner sagte gegenüber ORF Radio Vorarlberg, er wolle dieser Aufklärung nicht vorgreifen und gebe deshalb noch kein Kommentar ab.