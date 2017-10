Facebook-Affäre: Auswirkungen auf Wahl fraglich

In der Facebook-Affäre werfen sich SPÖ und ÖVP fast täglich neue Anschuldigungen an den Kopf. Auf das Wahlverhalten dürfte sich die Affäre dennoch kaum auswirken, sagt die Vorarlberger Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle.

In einer Woche wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Ob sich die Wogen zwischen den bisherigen Regierungsparteien bis dahin glätten werden, ist mehr als fraglich. SPÖ-Berater Tal Silberstein soll bekanntlich mit Facebook-Seiten gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz Stimmung gemacht haben, die auch antisemitische Beiträge beinhalteten. Die SPÖ wirft der ÖVP im Gegenzug Spionage vor.

Stimmung in der Partei wichtig

Die Vorarlberger Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle glaubt dennoch nicht, dass die Affäre große Auswirkungen auf die Wahl haben wird. Wenn, dann müssten die Freiheitlichen oder Kleinparteien profitieren, so Expertin: „Also was hängen bleibt bei der Bevölkerung ist ein enormer Imageschaden für die Politik generell, insofern könnte es fast wieder den Freiheitliche nutzen, auch den kleinen Parteien.“ Auch die Wahlbeteiligung könnte laut Stainer-Hämmerle zurückgehen.

ORF

„Viel entscheidender aber auch für den Wahlerfolg ist die Stimmung innerhalb der Partei, also inwieweit die Funktionäre noch motiviert sind, Straßenwahlkampf zu machen, im Bekanntenkreis zu überzeugen, Hausbesuche zu machen“, so Stainer-Hämmerle. „Da scheint doch die Stimmung in der SPÖ wesentlich schlechter zu sein wie in der ÖVP.“ Vorarlberg sei weder für die SPÖ noch für die ÖVP zentral für den Wahlerfolg - für die SPÖ sei das eher Wien, für die ÖVP größere Bundesländer wie die Steiermark oder Niederösterreich.