Alkohol und Drogen: 22 Autofahrer erwischt

Bei zwei Schwerpunktaktionen hat die Polizei zuletzt 22 beeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. 17 Lenker standen unter Alkoholeinfluss, fünf weitere unter dem Einfluss von Suchtmitteln.

Die beiden Schwerpunktaktionen fanden in der Nacht auf Freitag und in der Nacht auf Samstag im Großraum Bregenz, Dornbirn und Feldkirch statt. Neben der Landesverkehrsabteilung Bregenz waren auch Beamte der Polizeiinspektion Bregenz im Einsatz. 22 Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Verkehrspolizei wird dem Problemfeld beeinträchtige Fahrzeuglenker auch weiterhin hohe Priorität einräumen - insbesondere in der Vorweihnachtszeit und zum Jahreswechsel, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.