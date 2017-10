Gaißau und Hard stimmen ab

In Vorarlberg finden in den nächsten beiden Wochen gleich zwei Volksabstimmungen statt: Zunächst stimmen die Gaißauer am 26. November über die Sportanlage Rheinblick ab, am 10. Dezember ist dann die Harder Bevölkerung am Zug.

Die Bürger und Bürgerinnen von Gaißau sind am 26. November aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob die Sportanlage Rheinblick generalsaniert oder ob in der Landesgrünzone ein neuer Sportplatz errichtet werden soll.

Die Initiative zur Volksbefragung ging von der Gaißauer Liste SPÖ und Parteifreie aus, die sich für die Generalsanierung der bestehenden Sportanlage einsetzt. Mit 395 von der Gemeindewahlbehörde anerkannten Unterstützungserklärungen für eine Volksabstimmung wird diese nun durchgeführt.

Hard stimmt über Binnenbecken ab

Wenig später, am 10. Dezember, folgt die nächste Volksabstimmung: Dann stimmen die Bürger in Hard darüber ab, ob am Binnenbecken eine Steganlage für Passagierschiffe wie die Hohentwiel errichtet werden soll. Die Opposition will einen Anlegeplatz verhindern, 1.900 Unterstützungserklärungen gingen bei der Gemeinde ein.

