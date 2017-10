Junge Volkspartei für bessere Lehrausbildung

Die Junge Volkspartei (JVP) Vorarlberg hat am Freitag eine Qualitätssteigerung und Reformen in der Lehrlingsausbildung gefordert. Zudem müsse die Meisterprüfung auf einer Ebene mit der Matura stehen, so JVP-Obmann Raphael Wichtl.

Im vergangenen Jahr sind die Lehrlingszahlen um knapp zwei Prozent zurückgegangen. Das Image der Lehre muss daher laut JVP aufpoliert werden.

„Lehrlinge sind Facharbeiter der Zukunft“

Die Lehre habe in der öffentlichen Diskussion im Vergleich zu Ausbildungen an höheren Schulen immer noch einen schlechteren Ruf, sagte Wichtl. „Oftmals werden die Begriffe ‚nur Lehre‘ oder ‚nur Lehrling‘ verwendet, welches wir in diesem Zusammenhang nicht mehr hören wollen. Lehrlinge sind keine billigen Arbeitskräfte. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Lehrlinge die Facharbeiter der Zukunft sind“, so der JVP-Obmann.

