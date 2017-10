Hoher Sachschaden durch Brandstifter

Mittwochabend haben unbekannte Täter in Bludenz bei einem Rohbau die Fassadendämmung in Brand gesetzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 12.000 bis 15.000 Euro.

Die Täter setzten nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 19.00 Uhr beim Rohbau in der Bludenzer Brunnenfelderstraße die Noppenfolie der Dämmung in Brand. Daraufhin breitete sich das Feuer auf einer Länge von zirka 100 Metern entlang der Betonmauer aus. Die Noppenfolie brannte in Folge komplett ab, woraufhin die Dämmplatten verschmorten. Personen wurden nicht

verletzt.

ORF

Zeugen, die Angaben zur Brandstiftung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bludenz (Tel.: 059133 8100).