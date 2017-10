Heute zweite Wahldiskussion im Landesfunkhaus

Die zweite ORF-Wahldiskussion im Landesfunkhaus in Dornbirn geht heute Abend über die Bühne. Dieses Mal sind die Spitzenkandidaten des Wahlkreises Vorarlberg Süd an der Reihe. Ab 20.00 Uhr können sie die Diskussion hier auch via Video-Livestream mitverfolgen.

Bei der zweiten ORF-Wahldiskussion diskutieren die Spitzenkandidaten der derzeit im Nationalrat vertretenen Parteien des Wahlkreises Süd.

• Veronika Keck (SPÖ)

• Karlheinz Kopf (ÖVP)

• Christoph Längle (FPÖ)

• Harald Walser (Die Grünen)

• Mathias Scheyer (NEOS)

Moderiert wird die Diskussion wieder von ORF-Vorarlberg-Chefredakteur Gerd Endrich und ORF-Vorarlberg-Redakteur Andreas Feiertag. Sie werden die Fragen an die Spitzenkandidaten stellen.

Veronika Keck - SPÖ

Bei der SPÖ stellt sich die 34-jährige Veronika Keck den Fragen der Moderatoren. Seit April 2015 ist sie SPÖ-Frauenvorsitzende in Vorarlberg und Mitglied der Gemeindevertretung in Bürs. Bundespolitisch ist sie bisher nicht in Erscheinung getreten. Sie ist von Beruf medizinische Masseurin und kommt aus Bürs.

Karlheinz Kopf - ÖVP

Karlheinz Kopf (ÖVP) kennt das politische Geschäft auf Bundesebene bereits: Seit 1994 ist er im Nationalrat. 19 Jahre lang war er Abgeordneter - unter anderem auch Klubobmann der ÖVP - bis er 2013 zum Zweiten Präsidenten des Nationalrats gewählt wurde. Überraschend bei dieser Wahl: Kopf scheint nicht mehr auf der Landesliste auf - über die er letztes Mal gewählt wurde, sondern tritt „nur“ als Spitzenkandidat im Wahlkreis Süd an. Er stammt aus Altach, ist Unternehmer und 60 Jahre alt.

Christoph Längle - FPÖ

Auf Platz eins der FPÖ im Wahlkreis Süd wurde Christoph Längle gewählt. Er hat bereits Erfahrungen auf dem bundes-politischen Parkett, seit 2014 ist er für die FPÖ im Bundesrat. Er ist 39 Jahre alt und kommt aus Götzis. Vor seiner politischen Karriere war er Berufssoldat.

Harald Walser - die Grünen

Neben Kopf hat auch Harald Walser von den Grünen bereits langjährige politische Erfahrung in Wien. Seit 2008 ist er Nationalratsabgeordneter für die Grünen. Er tritt nicht nur als Spitzenkandidat im Wahlkreis Süd an, er ist auch Spitzenkandidat der grünen Landesliste. So wie Kopf stammt Walser aus Altach. Vor seiner politischen Karriere war er Direktor am Gymnasium in Feldkirch.

Mathias Scheyer - NEOS

Der Chirurg Mathias Scheyer tritt bei dieser Nationalratswahl für die NEOS an und geht als Spitzenkandidat im Wahlkreis Süd ins Renne. Er ist stellvertretender Landessprecher der NEOS in Vorarlberg und Gemeindevertreter in Feldkirch. So wie Keck war Scheyer bislang bundespolitisch nicht aktiv.

Video-Livestream auf vorarlberg.ORF.at

ORF Radio Vorarlberg sendet die Veranstaltung live direkt aus dem ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn. Auf vorarlberg.ORF.at sind die Diskussionen im Livestream zu sehen. Die Fernsehsendung „Vorarlberg heute“ (täglich, 19.00 Uhr, ORF 2) sendet jeweils am Tag darauf eine ausführliche Zusammenfassung.

Link: