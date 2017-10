Wallner gibt im Bundesrat Erklärung ab

In der zweiten Jahreshälfte stehen Landeshauptleutekonferenz und Bundesrat unter Vorarlberger Führung. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gab am Donnerstag die traditionelle Erklärung im Bundesrat ab.

Landeshauptmann Wallner geht es vor allem um eines: Bund, Länder und Gemeinden müssen partnerschaftlich und auf Augehöhe jene Reformen umsetzen, die nötig sind, um das Land wirtschaftlich erfolgreich und sicher durch krisenhafte Zeiten zu führen.

Diese Partnerschaftlichkeit habe der Bund in den letzten Jahren immer wieder vermissen lassen, so Landeshauptmann Wallner. Eines seiner Beispiele: die Abschaffung des Pflegeregresses. Den Ländern bei 200 Millionen Euro Einnahmenentfall 100 Millionen anzubieten beleidige den Hausverstand. Und Wallners Kritik hatte dann fast den Charakter einer Drohung. Er verlange nach dem 15.Oktober, dass dies gradgestellt werde. Wer einseitig ohne Verhandlungen eingreife und damit in die Finanzmasse der Länder per Verfassungsgesetz direkt eingreife, der werde dafür die Rechnung bekommen, meint Wallner.

Steuerautonomie der Länder

In seiner Rede wiederholte Wallner viele bekannte Forderungen - von mehr Geld für Volksschulen und duale Ausbildung bis hin zu einem Wettbewerbs-Föderalismus - Stichwort Steuerautonomie der Länder. Die nächste Bundesregierung müsse neben der Steuerbelastung vor allem die Bürokratie abbauen - sie hemme die gute Wirtschaftsentwicklung am stärksten.

Freiheitlicher Bundesrat kontert

In der Diskussion der Erklärung ereiferte sich besonders der Freiheitliche Vorarlberger Bundesrat Christoph Längle - er könne Wallners Reform-Forderungen schon nicht mehr hören, Taten wären nötig. Er frage sich, wer stelle denn seit 30 Jahren die Finanzminister, das sei schon die Klientel und Partei Wallners, so Längle. Und Länlge schloss mit der Frage: „Sollen wir noch einmal 30 Jahre warten?“