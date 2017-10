Grüne wollen besonderen Schutz für Böden

Grünen-Umweltlandesrat Johannes Rauch kann sich einen besseren Schutz von besonders ertragreichen Landwirtschaftsflächen vorstellen. Dass sei nötig, um die Eigenproduktion von Lebensmittel zu steigern.

Die Lebensmittelproduktion auf heimischen Böden muss ausgebaut werden - darüber waren sich die Landtagsabgeordneten am Mittwoch im Rahmen der Debatte über den Land- und Forstwirtschaftsbericht 2017 des Landes einig. Laut den Grünen könnte das über die anstehende Novelle des Raumplanungsgesetzes erfolgen.

Rauch: „Flächen müssen geschützt werden“

Wer ernten will, braucht dafür die richtigen Böden. Und diese seien in Vorarlberg auch vorhanden, sagt Umwelt-Landesrat Johannes Rauch: „Wir wissen ziemlich genau, wo die wertvollsten Flächen mit der größten Fruchtbarkeit und mit der besten Eignung sind, um dort Nahrungsmittel zu produzieren. Und für diese Flächen sollten wir in der Raumplanung bzw. Raumordnung einen ganz besonderen Schutz einführen.“

Wie genau das aussehen könnte, darüber werde man noch sehr genau und intensiv diskutieren müssen, so Rauch. Eines steht für ihn aber fest: werden diese Böden nicht geschützt, könne man sich die Debatte über eine Steigerung der Lebensmittelproduktion in Vorarlberg künftig schenken.