Zumtobel verlegt Produktion zum Teil nach Serbien

Der Dornbirner Leuchtenhersteller Zumtobel verlegt die Produktion der Komponententochter Tridonic ins günstigere Serbien. Der Betriebsrat sagt, man habe Begleitmaßnahmen ausverhandelt und eine drohende Schließung in Dornbirn verhindert.

Der Leuchtenhersteller Zumtobel kündigte am Mittwoch an, seine Produktion in Dornbirn auf einen Standort zu konzentrieren. „Zu betriebsbedingten Kündigungen wird es in diesem Prozess nicht kommen“, versicherte die Unternehmensführung in einer Presseaussendung.

Hintergrund für ein Produktionsende am Dornbirner Standort Färbergasse ist die Verlegung der Tridonic Produktionsanlagen in ein neues Zumtobel-Werk im serbischen Nis. Die serbische Produktionsstätte ist derzeit im Bau. Die Geschäftsführung argumentiert mit Kostensenkungen und einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Im Komponentensegment stehe man unter hohem Preisdruck, so die Unternehmensführung.

Zusammenlegung in Dornbirn

Demnach soll die Belegschaft der Komponententochter Tridonic von der Färbergasse in den nächsten drei bis vier Jahren in das Leuchtenwerk der Zumtobel Group in der Schweizerstraße integriert werden. Der Standort in der Färbergasse werde als Zentrale und Entwicklungszentrum behalten. Das sei ein klares Bekenntnis zum Standort Dornbirn, so Christian Ranacher, von der Zumtobel Group.

Betriebsrat pocht auf Begleitmaßnahmen

In einer Stellungnahme an die Medien verlangt der Betriebsrat Begleitmaßnahmen. Das wären neben der Sicherung der Arbeitsplätze, eine transparente Kommunikation und ein Sozialplan. Von der Verlagerung der Produktion ins serbische Nis wären bis zu 270 Beschäftigte in der Färbergasse betroffen.

Schließung abgewendet

In den letzten Monaten habe man in Verhandlungen mit der Unternehmensführung eine drohende Schließung abgewendet, schreibt der Betriebsrat. Der Betriebsrat ist überzeugt, durch die Zusammenlegung der Tridonic-Mitarbeiter in der Zumtobel Lighting GmbH am Standort Dornbirn die Arbeitsplätze zu erhalten.

Man nehme den ersten Schritt des Unternehmens zur Kenntnis. Für betroffene Mitarbeiter verlange der Betriebsrat eine Übernahme zu gleichwertigen Bedingungen. In Sonderfällen soll ein Sozialplan zum Tragen kommen. Die individuelle Lage der Mitarbeiter sei vor der Verlegung der jeweilige Produktions-Linien nach Serbien zu klären, fordern die Belegschaftsvertreter.

