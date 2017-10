Gebrüder Weiss baut Luft- und Seefrachtnetz aus

Das Vorarlbeger Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss baut sein Luft- und Seefrachtnetz in Deutschland aus. Im Oktober wurde am Flughafen München ein neuer Standort mit fünf Mitarbeitern eröffnet, heißt es vom Unternehmen.

Mit der Ausdehnung des Luft- und Seefrachtnetzes wolle man sich künftig noch stärker als global agierender Full-Service-Logistiker positionieren, hieß es.

Weiterer Standort in Stuttgart

Erst im April und im Juli hatte Gebrüder Weiss in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf Standorte gegründet, Anfang 2018 soll in Stuttgart noch ein weiterer folgen. „In relativ kurzer Zeit haben wir in Deutschland ein Luft- und Seefrachtnetz etabliert, das sich ideal in unsere bestehenden globalen Services einfügt“, sagte Vojislav Jevtic, Gebrüder Weiss-Regionalleiter Air & Sea Asien und Deutschland.

Wolle man global agierender Full-Service-Logistiker sein, führe an Deutschland kein Weg vorbei, sagte Jevtic: „Nicht nur wegen der geografischen Lage im Zentrum Europas, sondern auch aufgrund der guten Infrastruktur und Außenhandelsquote“.

100 Seefracht-Experten

Nach der Eröffnung des Standorts Stuttgart wird Gebrüder Weiss an seinen dann fünf deutschen Air & See-Standorten rund 100 Luft- und Seefracht-Experten beschäftigen. Dazu kommen in Deutschland weitere 650 Mitarbeiter in den fünf süddeutschen Landverkehrs-Niederlassungen.

