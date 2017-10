Bundeswettbewerb: Zwei Vorarlberger an Spitze

Der Vorarlberger Martin Ilg hat den Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in der Sparte Fahrzeugbautechnik gewonnen. Auf Platz zwei kam sein Arbeitskollege Cagatay Duman. Beide machen ihre Lehre bei der Otto Wohlgenannt GmbH in Dornbirn.

68 Metalltechnik-Lehrlinge zeigten am Wochenende bei den Bundeswettbewerben in Niederösterreich ihr Können. Sie traten in sechs Berufsgruppen an und stellten dort Kompetenz, Fleiß und Geschick unter Beweis. In der Kategorie Fahrzeugbautechnik setzten sich zwei Vorarlberger an die Spitze. Martin Ilg gewann vor seinem Lehrlingskollegen Cagatay Duman von der Otto Wohlgenannt GmbH in Dornbirn.

Für die Fahrzeugbautechniker hieß es, eine Zugdeichsel mit eingeschweißten Lagerbuchsen anzufertigen. Alle Aufgaben waren in acht Stunden möglichst fehlerlos zu erledigen. Im Anschluss an die praktische Arbeit mussten die Kandidaten auch in einem Theorietest ihr fachliches Wissen unter Beweis stellen, was auch in die abschließende Bewertung Eingang fand.

