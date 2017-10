Neue Messe für Marketing und Kommunikation

Die Messe Dornbirn erweitert ihr Angebot: Im Juni 2018 findet erstmals die „Dienstleistungsbörse für Marketing & Kommunikation“ statt. Kunden sollen dort den geeigneten Dienstleister etwa aus den Bereichen Print, Promotion, Online-Marketing, Social Media oder PR finden.

Die Veranstaltung sei auf das gleiche Datum wie die vierte Auflage der Vier-Länder Lieferantenbörse angesetzt, teilte die Messe Dornbirn mit. „Die `1. Dienstleistungsbörse für Marketing & Kommunikation´ ist ein Pilotprojekt der Messe Dornbirn und entsteht in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern“, so Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel. Mit an Bord seien etwa die Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Marketing Club Vorarlberg oder die Junge Wirtschaft Vorarlberg. Die neue Plattform findet am 7. Juni 2018 von 9 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist für Besucher kostenfrei.

Zwei zeitgleiche Messen: Voneinander profitieren

„Besonders in den Bereichen Marketing und Kommunikation haben wir in der Vier-Länder Region eine große Dichte an hervorragenden Agenturen und kreativen Köpfen“, so Thomas Burtscher, verantwortlicher Projektleiter des neuen Fachmesseformats. Dass zeitgleich die Vier-Länder Lieferantenbörse in der Nachbarhalle 13 stattfinde, sei kein Zufall, wie Burtscher erklärt: „Hier treffen sich Lieferanten aus den Branchen Mechatronik, Elektronik, Metall und Kunststoff und stellen ihre Kompetenzen und Produkte interessierten Einkäufern aus der Industrie vor“. Beide Formate sollen voneinander profitieren, da sich die Interessen der Besucher laut Burtscher zum Teil überschneiden und so Synergien genutzt werden könnten.

Einheitliches Standkonzept

Ein zentrales Merkmal beider Formate sei das besondere Standkonzept, so Burtscher: „Damit jedes Unternehmen dieselben Präsentationsmöglichkeiten hat, erhalten alle Aussteller, vom Einzelunternehmen bis zum Konzern, dasselbe Komplettpaket." Das Mitbringen von eigenen Messeständen sei nicht vorgesehen. Die teilnehmenden Aussteller unterscheiden sich laut Burtscher lediglich durch ein Transparent mit Logoaufdruck sowie durch die eigenen mitgebrachten Produkte, Ideen und Werbematerialien.

