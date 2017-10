55-Jähriger wird bei Holzarbeiten schwer verletzt

Ein 55-jähriger Mann wurde in Mellau bei Holzarbeiten zwischen zwei Bäumen eingeklemmt und dabei am Rücken verletzt. Er konnte von seinem Bruder befreit und anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Arbeitsunfall hat sich am Montag gegen 10.15 Uhr ereignet. Der 55-jährige Mann war auf der Alpe Graslitten mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Entastungsvorgang von zwei Baumstämmen geriet einer der Stämme in Bewegung, heißt es bei der Polizei. Dabei wurde der Mann im Rückenbereich zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt. Der 55-Jährige verletzte sich dabei schwer, konnte jedoch von seinem Bruder befreit und zu einer naheliegenden Alphütte gebracht werden. Von dort aus wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C8 in Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.