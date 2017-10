Vonn-Start bei den Herren: „Sinnlose Idee“

Der amerikanische Skistar Lindsey Vonn will in der Herrenabfahrt in Lake Louise an den Start gehen. Laut FIS könne sie höchstens als Vorläuferin starten. Vorarlbergs Weltcup-Skirennläufer halten von der Idee wenig.

Laut Weltcup-Skirennläuferin Elisabeth Kappaurer macht es wenig Sinn, Lindsey Vonn an einem Herrenrennen teilnehmen zu lassen. So habe sie wohl kaum eine Chance mitzuhalten, sagt die Bezauerin. Die Herren hätten ganz andere körperliche Voraussetzungen. Da die Abfahrt in Lake Louise jedoch recht einfach ist, so Kappaurer, und zudem recht flach, könne Vonn eventuell noch punkten. Im Steilen und in den Kurven hingegen wären die Herren klar überlegen. An anderen Orten, wie beispielsweise in Kitzbühel, hätte sie jedoch sicherlich keine Chance.

Diese Meinung teilt auch der Feldkircher Weltcup-Skirennläufer Daniel Meier. Er geht davon aus, dass es sich dabei um einen Mediengag handle. Schließlich sei Vonn sehr gerne in den Medien präsent. Dennoch wäre es interessant, zu wissen, so Meier, wie Vonn bei den Herren abschneidet.

Vonn will mit Startnummer 21 ins Rennen

Lindsey Vonn zählt zu den besten Skirennläuferinnen der Welt und möchte sich bei der Abfahrt in Lake Louise mit den Herren messen. Sie hat deshalb einen Antrag gestellt, in dem sie konkrete Szenarien vorschlägt, wie ihre Teilnahme an dem Rennen möglich wäre, ohne dass deshalb die Weltcup-Regeln geändert werden müssten. Vorgeschlagen wird, Vonn mit Startnummer 21 ins Rennen zu schicken. Dies habe die geringsten Auswirkungen auf die Startreihenfolge der Herren. Vonn soll zwar in den offiziellen Ergebnislisten geführt werden, aber keine Weltcuppunkte erhalten. Auch die Punktevergabe für die Herren soll durch das Antreten der Amerikanerin nicht beeinflusst werden.

Konsequenz: Vonn darf bei den Damen nicht starten

Gestellt wird der Antrag in der Exekutive des Alpin-Komitees, der Bernhard Russi vorsitzt. Laut Weltcup-Renndirektor Markus Waldner wird es in Zürich aber einen Gegenvorschlag geben. Nämlich Vonn als letzte Vorläuferin vor dem Läufer mit der Startnummer 1 ins Rennen zu schicken und ausnahmsweise ihre Zeit zu veröffentlichen. Dadurch könnten sämtliche Regeln für die Durchführung eines Herrenrennens bestehen bleiben.

Eine Konsequenz hätte eine Teilnahme an der Herrenabfahrt für Vonn aber schon. Sie könnte danach wohl nicht mehr an den folgenden Damen-Weltcuprennen in Lake Louise teilnehmen und müsste damit auf ein Antreten auf jener Piste verzichten, auf der sie die meisten Siege (18) gefeiert hat. Laut Reglement darf man aus Fairnessgründen ab fünf Tage vor einem Rennen nicht mehr auf dieser Piste trainieren. Trainings gelten im Ski-Weltcup als Teil des Rennens.